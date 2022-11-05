Malatya Büyükşehir MASKİ personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi, destek personeli olarak istihdam etmek üzere 100 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Emekliliğe hak kazanmış veya emekli olmamak

Malatya’da ikamet etmek

Tercihen altyapı alanında deneyimli olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak