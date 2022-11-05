Malatya Büyükşehir MASKİ personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi, destek personeli olarak istihdam etmek üzere 100 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Emekliliğe hak kazanmış veya emekli olmamak
Malatya’da ikamet etmek
Tercihen altyapı alanında deneyimli olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
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