Malatya buz kesecek

Kaynak: İHA
Malatya buz kesecek

Malatya'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıkları bu gece itibariyle sıfırın altına düşecek. Mevsim normallerinin altında seyredecek sıcaklıkların,-12°C'ye kadar gerilemesi bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıklarının il genelinde hissedilir derecede 10 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. Soğuk hava, kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgarlarla birlikte Cuma günü itibariyle beş gün süresince etkili olacak.

Meteoroloji, Malatya il merkezinde Cuma günü itibariyle hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşerek gece -12C'ye kadar inmesini öngörüyor. Hafta sonuna kadar sürecek bu soğuk hava dalgası, yer yer kar savrulması, buzlanma ve don olaylarına yol açabilecek. Yetkililer, vatandaşları özellikle ulaşımda aksamalar, tipi ve kar savrulması gibi risklere karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Bölge genelinde etkisini sürdürecek soğuk hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, sıcaklıkların 25 Şubat'a kadar gece saatlerinde -10C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Ayrıca, kar yağışının yanı sıra dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi de bulunuyor.

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