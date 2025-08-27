Malatya-Doğanşehir yolunda trafik kazası: 4 yaralı var

Malatya- Doğanşehir karayolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Cafana Mahallesi Taşocakları mevkisinde meydana gelen kazada, Hasan K. (43) yönetimindeki 31 ALF 303 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Nihat S. (64) idaresindeki 31 ASZ 286 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan yolcular Şemsi K., Tuğba K., Vakkas Tugay K. ve Mehmet Talha K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.