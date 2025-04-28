Malatya - Eskişehir hattı... Yılmaz Büyükerşen bunu da yapmış

Hakem..

Liglerimizde maçlardan çok hakemler gündem oluyor.

Yerli- Yabancı hakem tartışmaları, uygulamaları…

Nerede ise hakem ile yatıp, hakem ile kalkıyoruz.

Görevi bırakanların tüyler ürpertici itiraflarına tanık oluyoruz…

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar.

Yine her zaman olduğu gibi, aynı konunun farklı hikayesi var.

Buyurun bakalım.

Kahveleri alalım, okuyalım..

Transfer hepimizin ilgisini çeker. Yurt içi ya da dışından olsun…

Ancak bu güne kadar hakem transferi yeryüzünde duyulmadı(!) yapılmadı.

Meğer bir ilke daha imza atmışız.

Suat Arslanboğa

Eski hakem.

Suat hoca Malatya doğumlu. (04.06.1978)

Yaşadığı kente aşık…

Öyle ya, mert olur bu kentin güzel insanları…

Kayısı tadında. Hem de gülkurusu.

Malatyaspor alt yapısında futbola başlıyor.

Sakatlık yüzünden bırakıyor.

Kayseri’de beden eğitimi bölümünü başarı ile bitiriyor.

İşte bundan sonra atraksiyon başlıyor.

Hoca memleketine dönüyor.

Beden eğitimi öğretmenliği ataması bir türlü gelmiyor.

Malatya Belediyesine iş başvurusu yapıyor.

Ne yapsın? Cep delik, cepken delik!

‘Geçici işçi’ olarak çalışıyor. Bu gün yarın.

Gelecek ay, seneye derken bir türlü kadrosu çıkmıyor.

Aynı anda futboldan kopmak istemiyor.

Hakemlik yapıyor…

Malatya’da yaşanan bu dramatik durum, uzaklarda bir yerlerde duyuluyor.

Nerede mi?

Eskişehir…

Eminim şimdi ‘ne alaka, nerden çıktı’ diyeceksiniz.

Haklısınız!

Devam edelim…

Prof. Yılmaz Büyükerşen dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı.

Eskişehir’i adeta baştan yaratan hoca, “Kentte her şey yaptık. Spor alanında biraz geri kaldık. Bölgemizden üst klasman hakemi yok. Suat Arslanboğa’nın sıkıntılı durumu var. Buraya maça atanırsa, mutlaka haberim olsun…” diyor..

Gel zaman, git zaman derken..

Özel Kalem Müdürü kapıyı çalıyor.

“Başkanım Suat hoca Eskişehir maçına atandı. Maç sonrası yemek organize ettik..” demez mi…

Yılmaz hoca yemek esnasında direk konuya giriyor: ‘Her türlü imkan sağlanacak. Belediyede kadro da verilecek. Bu kenti temsilen hakemliğe devam etmeni istiyorum..”

Genç hakem şaşırıyor. Nar gibi kızarıyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Şaka diyecek, masada hocaların hocası Yılmaz hoca. Aynı zamanda belediye başkanı..

Tek kelime çıkıyor ağzından: “Siz nasıl uygun görürseniz başkanım. Bu isteğiniz benim için, emirdir!..

Böylece yeryüzünün bilinen ilk hakem transferi gerçekleşiyor.

Verilen tüm sözler hatta fazlası icraata geçiriliyor.

Arslanboğa: 14845 lisans numarası ile Eskişehir bölgesi hakemi oluyor. En üst kademede maçlar yönetiyor.

Eyyam yapmıyor. Gördüğünü çalıyor. Kentin yapısına uygun iş ve hakemlik hayatını sürdürüyor.

Memleketi Malatya’yı da unutmuyor. Her fırsatta gelip gidiyor.

Bağlılık duygusunu en öne koyuyor. Ailesi birlikte Eskişehir’de hayatını sürdürüyor. Bu futbol ve spor kentimize kendi özelinde katma değer katıyor.

Hayatta ne güzel olaylar yaşanıyor.

Ne mutlu bir şekilde başka insanlara dokunabilenlere…

Mesafe tanımadan, önlerine yepyeni hayat serenlere…

Yönettiği kenti için her şeyi düşünenlere…

Ve elbette, bir sevgi uğruna, bir kalemde hayat tarzına ‘sil baştan’ diyebilenlere

Böyle yöneticilerin, sporun içinde yaşayanların çoğalmasını canı gönülden istiyoruz.