Malatya Hekimhan SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Malatya Hekimhan SYDV, yardımcı hizmetli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Lise mezunu olmak
Ehliyeti olmak ve aktif araç kullanmak
Hekimhan’da ikamet etmek
Kalorifer yakma belgesi olmak
Askerliğini yapmış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İkametgah
Adli sicil kaydı belgesi
Ehliyet
Kalorifer yakma belgesi
Askerlik durum belgesi
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