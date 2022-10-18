Malatya Hekimhan SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Malatya Hekimhan SYDV, yardımcı hizmetli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Lise mezunu olmak

Ehliyeti olmak ve aktif araç kullanmak

Hekimhan’da ikamet etmek

Kalorifer yakma belgesi olmak

Askerliğini yapmış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İkametgah

Adli sicil kaydı belgesi

Ehliyet

Kalorifer yakma belgesi

Askerlik durum belgesi