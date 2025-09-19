Malatya İYİ Parti İl Başkanı Emircan Eren’den Gaziler Günü mesajı

YENİÇAĞ - Malatya / Berkman Dulcan

Malatya İYİ Parti İl Başkanı Emircan Eren, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazilerin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük tanıkları olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gaziler, yaşayan anıtlardır” sözünü hatırlatarak onların her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eren mesajında şu ifadelere yer verdi:
“19 Eylül, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik unvanının verildiği, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde canlarını ortaya koyan gazilerimizin onurlandırıldığı çok özel bir gündür. Bugün bizler özgür bir ülkede yaşıyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.”

Gazilerin hem Cumhuriyet’in hem de milli iradenin en önemli teminatı olduğunu belirten Eren, “Onların kahramanlıkları ve fedakârlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Gazilerimize hak ettikleri değeri vermek, sadece bir gün değil, her gün bizlerin görevidir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Eren, tüm gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerken, ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andı ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlara minnet duygularını ifade etti.

