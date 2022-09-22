Malatya Kale SYDV işçi alacak

Malatya Kale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre geçici olarak işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 27 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlik görevini tamamlamış olmak.
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