Malatya-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Kayseri-Malatya arasındaki yollarda zorlu hava şartlarının etkili olduğunu belirtti. Darende ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki yolun, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığını belirten Vali Yavuz, karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları konusunda çağrıda bulunurken Vali Yavuz, "Değerli Malatyalı kardeşlerim, Kayseri-Malatya arasında yoğun kar yağışı ve sis mevcut olup, karla mücadele devam etmektedir. Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz" ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

Öte yandan, Valilikte yetkililerle bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle aldıkları tedbirleri masaya yatırdı. Sahada ekiplerin yoğun çalışmalarının sürdüğünü belirten Yavuz, kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.