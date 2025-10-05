Malatya Kültür Yolu Festivali’nde renkli görüntülere sahne oldu

Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne bu yıl ilk kez ev sahipliği yapan Malatya’da, festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinlikler, Malatya’yı adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştürdü.

Festival kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Anadolu’nun Renkleri” konseri, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Solistler Şen Sılay Erman, Işılay Meriç Karataş, Erdi Can Aybaş ve Muhammet Yusuf Yıldız’ın Anadolu’nun köklü türkülerini modern bir müzikal dille yeniden yorumladığı konsere piyanist Onur Altıparmak eşlik etti. Aynı merkezde, Ubeydullah Sezikli ve Elif Avcı’nın performansı ise dinleyicileri manevi bir atmosferde bir araya getirdi.

Fotoğraf sanatına ilgi duyanlar için düzenlenen “FotoMaraton Malatya” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinliklerinde, her yaştan onlarca fotoğrafçı festivalin en özel karelerini yakalamak için yarıştı.

Malatya Müzesi Arslantepe Karşılama Merkezi’nde gerçekleşen “Arslantepe’de 65 Yıllık Araştırma: Orduzu’dan UNESCO’ya ve Ötesine Bir Yolculuk” başlıklı konferansta ise Prof. Dr. Marcella Frangipane, Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ve Dr. Öğr. Üyesi Varlık İndere, Arslantepe Höyüğü’ne dair bilimsel birikimlerini ve kazı deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

ÇOCUKLARIN FESTİVALİ BAŞLADI

Malatya 100. Yıl Kent Parkı’nda kurulan “Çocuk Köyü”, birbirinden renkli aktiviteler, sahne gösterileri, atölyeler ve tiyatrolarla minik misafirlerini ağırlamaya başladı. Çocuklar, “Özgür Özgülgün ile Tarihe Yolculuk” etkinliğinde tarihe keyifli bir pencereden bakarken, “Rafadan Tayfa” çocuk tiyatrosunda en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede canlı izleme fırsatı buldu.

TÜRSAK iş birliğiyle Malatya Park Yeşil Sinema’da düzenlenen 21. Çocuk Filmleri Festivali kapsamındaki atölye ve film gösterimleri, çocuklara sinema sanatını keşfetme deneyimi sundu.

“Hayal Tuncer ile Hikâye Serüveni” etkinliği ise Parlak Gelecekler Derneği iş birliğiyle Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde çocukları hayal gücüyle dolu bir yolculuğa çıkardı.

SANAT SOKAĞA TAŞTI

Festivalin “Sen de Çal” projesi kapsamında Malatya Park AVM’ye yerleştirilen piyanolarda gençler yeteneklerini sergiledi. “Sen de Söyle” kabininde ise Malatyalılar, kendi sesleriyle festival coşkusuna katıldı. Sanat Sokağı ve Kernek Meydanı’nda kurulan sahnelerde genç müzisyenler performanslarını dinleyicilerle buluşturdu.

MALATYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE EBRU YAŞAR’DAN GÖRKEMLİ BAŞLANGIÇ

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Malatya ayağında sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 100. Yıl Kent Parkı’nda verdiği konserle on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaşar, “Sanmadan Git”, “Kafamın İçi”, “Havadan Sudan”, “Kalmam” ve “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının söylediği eğlenceli türküler Malatyalıları coşturdu. Malatya’ya özel hazırladığı repertuvarında “Malatya Bulunmaz Eşin” türküsünü seslendiren Yaşar, sahnede vokalistleriyle birlikte halay çekerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.