Malatya Kültür Yolu Festivali yedinci gününde edebiyat, müzik, tiyatro, söyleşi ve çocuklara özel etkinliklerle her yaştan sanatseveri bir araya getirdi.



Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde ‘Uluslararası Genç Edebiyatçılar Günleri’ kapsamında üç oturumdan oluşan program düzenlendi. "Üç Coğrafyadan Ortak Söz: Filistin Direniş Edebiyatı" başlıklı oturumda Filistin edebiyatının direniş kültürü içindeki yeri ele alınırken, "Tuna’dan Fırat’a: Yazarın Edebiyattaki Gündemi" ve "Çağdaş Edebiyatta Yeni Arayışlar" oturumlarında edebiyatın güncel yönelimleri tartışıldı. Bursa Devlet Tiyatrosu, "Hayaletle Dans" adlı oyunuyla Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise aynı merkezde düzenlenen söyleşide yoğun ilgi gördü.



Murat Belet, tasavvuf müziği konseriyle dinleyicilere huzur dolu anlar yaşatırken, Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları hükümlülere moral konseri verdi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen seramik atölyesi ve Doğanşehir’deki "Sinema Yollarda" etkinliği de büyük ilgi gördü.



Festivalin gözdesi olan "Çocuk Köyü" ise minik ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. Çocuklar, "Pandomim Gösterisi" ve "Kral Şakir Mini Şölen" tiyatrosuyla unutulmaz bir gün yaşadı.