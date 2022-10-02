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Malatya Kuluncak SYDV temizlik işçisi alacak

Malatya Kuluncak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 işçi alacak.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 11:03
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Malatya Kuluncak SYDV temizlik işçisi alacak

Malatya Kuluncak SYDV temizlik işçisi alacak
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Malatya Kuluncak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 işçi alacağını duyurdu.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak temizlik işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 5 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

25-50 yaş aralarında olmak,

Kuluncak ilçesinde ikamet etmek,

Adli sicil kaydı bulunmamak.

GEREKLİ BELGE

Adli sicil belgesi

Kimlik fotokopisi,

Ali nüfus kayıt örneği.

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﻿Malatya Kuluncak SYDV temizlik işçisi alacak
﻿Malatya Kuluncak SYDV temizlik işçisi alacak
﻿Malatya Kuluncak SYDV temizlik işçisi alacak
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