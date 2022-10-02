﻿Malatya Kuluncak SYDV temizlik işçisi alacak

Malatya Kuluncak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 işçi alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak temizlik işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 5 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
25-50 yaş aralarında olmak,
Kuluncak ilçesinde ikamet etmek,
Adli sicil kaydı bulunmamak.
GEREKLİ BELGE
Adli sicil belgesi
Kimlik fotokopisi,
Ali nüfus kayıt örneği.
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