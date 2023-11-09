Malatya merkezli 5 ilde 'yolsuzluk' operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Malatya merkezli 5 ilde kamu, kurum ve kuruluşlarında 'yolsuzluk' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Malatya merkezli 5 ilde 'yolsuzluk' operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, Ankara, İstanbul, Artvin ve Kars'ta usulsüz şekilde arsa satışı yaparak 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' suçlarını işleyerek kamuyu 10 milyon 450 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 7 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda usulsüz şekilde hazırlanan ihale ve satış işlemlerine ait belgeler ile belediye encümen kararları, bu işlemleri gerçekleştiren kişilere ait kamera görüntüleri ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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