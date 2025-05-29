Malatya sağanak yağışa teslim: Yollar göle döndü

Malatya'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da iki gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki birçok alt geçit sular altında kalırken, Emeksiz Caddesi Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç alt geçidinde bir ticari taksi, mahsur kaldı. Birçok araç su birikintilerinde arıza yaparak yolda kaldı. Su baskınları nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarına karşı sahada teyakkuzda geçerken, alt geçitlerde biriken sular motopomplar yardımıyla tahliye edilmeye çalışılıyor. Yağışların belirli aralıklarla devam ettiği kentte yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça su birikintisi oluşabilecek güzergahları kullanmamaları konusunda uyardı.