Malatya Sanayi Sitesi esnafı: Bizi Sivas Yolu’na taşımayın, yerinde dönüşüm istiyoruz

6 Şubat depremleri sonrası sanayi esnafını Sivas Yolu üzerinde yeni inşa edilen sanayi sitesine taşıma planına karşı çıkan yurttaşlar, yerinde dönüşüm talep ediyor. ANKA'ya konuşan sanayi esnafı Ercan Sarıca “Burayı böyle hızlıca kaldırıp da zenginlere peşkeş çekmeleri hiç de hoş değil, bizim derdimiz yerinde dönüşüm” dedi.

Malatya Sanayi Sitesi’ndeki esnaf, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala ağır hasarlı dükkanlarda çalışmak zorunda kalırken, yetkililerin "yeni sanayi alanına taşıma" planına ise işyerlerinin sayısal olarak yetersiz, uzak ve küçük olmasını gerekçe göstererek karşı çıkıyor. Yerinde dönüşüm talep eden esnaf şehir merkezindeki sanayi sitesinin korunmasını istiyor.

“TAŞINMAK İSTEMİYORUZ, YETKİLİLER BİZE DAYATMA YAPIYOR”

Taşınmak istenen esnaf sayısının üç bin civarında yapılan işyeri sayısının ise 700 olduğunu, giden esnafın orada iş yapamayacağını belirten Mahir Karakaya, şunları söyledi:

“Sorun çok. İkinci yıla girdik bu gördüğünüz atölyenin hepsi ağır hasarlı. Bu ağır hasarlı dükkanlarda ne kadar çalışacağız? Genel olarak bize söylenen "Size yeni bir sanayi yapacağız, sizi oraya götüreceğiz." Biz de diyoruz ki iki yıldır idare ediyoruz. Şimdi dükkanlarımızı acilen yıkıp yerinde dönüştürelim. Yeni yapılacak sanayide profesyonel şekilde yapılsın. Hazır olduğunda gitmek isteyen arkadaşlar olacak. Gitmek isteyenler gider ama genel anlamda bir an önce bu dükkanların yıkılıp yerinde dönüştürülmesini talep ediyoruz. Şu anda biz ağır hasarlı dükkanlarda çalışıyoruz. Yetkililer bize dayatma yapıyor. Yeni yapılan sanayiye gidip incelediğimizde 700 dükkân var. Halihazırda burada üç bin dükkân var. Yani ilk etapta bizi yıkıp 680 dükkânı oraya götürmeyi planlıyorlar. İlk etapta götürdükleri zaman, geride kalan iki bin 400 dükkân ne olacak? Ne zaman gidecek? İlk gidenler orada nasıl iş yapacak? Büyük bir belirsizlik. Üç yılda mı, dört yılda mı, beş yılda mı? Bu belirsizlik ve bununla beraber bize orada şu an talep ettikleri dükkanlar 120 metrekare prefabrikten, caddeleri dar, girişleri küçük, kullanışsız dükkanlar. Şimdi bu dükkanlara esnaflar götürülecek. Geri kalan esnaf burada"

"BU SANAYİYİ ZENGİN İŞ ADAMLARINA PEŞKEŞ ÇEKMEK İSTİYORLAR"

Tepkisini “Bize kimse sahip çıkmıyor, buraları zenginler peşkeş çekmek istiyorlar” sözleriyle dile getiren esnaf Ercan Sarıca mağduriyet yaşadıklarını anlattı:

"Bu sanayi, burada büyük zengin iş adamlarına peşkeş çekmek istiyorlar. Belediye başkanları olsun, milletvekilleri olsun, kimse bize şu anda sahip çıkmış durumda değil. İki buçuk sene oldu depremin olduğu. Daha buranın ne olacağı, akıbeti bile belli değil. Bize yerinde dönüşüm verecekler. Bizi o tarafa götürüp de bize yer mi verecekler? O da muallakta. Daha o bile belli değil. Bizim şehir merkezinde hiçbir zararımız yok. Bugüne kadar zarar yoktu bu saatten sonra mı olacak? Esnafımızın yanında çalışan elemanları kimse düşünmüyor. Bu adamlar yazın bisikletle gelip gidiyorlar. Kışın minibüs. İki vardiya değişiyor. Saat altıda, yedide kalkıyor çocuklar bir saat sonra burada oluyor. Oraya iki saat önceden gece kalkıp gidecekler. Yani biraz daha bizi düşünüp, sanayinin esnafının böyle gelip bir istişare yapıp, onların fikrini almaları lazım. Bizim burayı böyle hızlıca kaldırıp da götürüp zenginlere peşkeş çekmeleri hiç de hoş değil. Zenginlere peşkeş çekilmesin.”

"ORADA SOBANIN BAŞINDA AKŞAMA KADAR OTURACAĞIZ"

Esnaf Ömer Taner “Burayı yerinden kaldırmak istiyorlar. Bizim amacımız dükkanlarımızın yerinde kalması. Kısaca yerinde dönüşüm. Buranın yerini kimse peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Sivas yoluna taşımak istiyorlar. Tam cehennemin bir ucu. Nereye gidecek biz oraya? Esnaf ne yapacak? Burası merkeze, köylüsü de geliyor, kentlisi de geliyor, bayanı da geliyor, erkeği de geliyor, çocuğu da geliyor. Herkes kendi ihtiyacını gelip görüyor. Ufak bir malzeme lazım olduğunda geliyor. Nerede gelecek Sivas Caddesi’ne? Kim ne yapacak orada? Kim gelip kim gidecek? Oturup sobanın başında akşama kadar bekle bekle git” diye konuştu.

"BELEDİYE BURAYA ÖNCEDEN KANCAYI TAKTI"

60 yıllık torna ustası Bayram Fırat ise tepkisini “Daha bu deprem olmadan önce belediye buraya kancayı taktılar. Şehrin içi olduğundan. Madem dedim, burası şehir içinde kaldıysa, Babuhtu’daki dükkanları niye yaptırıyorsun? Şoför okulunu alacaklar. Aldıktan sonra da benden dört milyar, beş milyar, üç milyar, iki milyar para isteyecekler yer için. Peki iki milyar, üç milyarı buradayken şu esnafa deyin ki "Siz bu parayı çıkarabilir misiniz?" Çıkarmaları mümkün değil. Biz isteyin ki burada yerinde dönüşüm yapalım” sözleriyle dile getirdi.

"ORAYA GİDEN MAĞDUR OLUR"

Sanayinin tamamının kaldırılmadığını ifade eden Faik Genç, şunları söyledi:

“Şimdi daha önce Özhan sanayi yapıldığı zaman oraya gidenler tekrar aç kaldılar. Yeniden bu sanayiye geldiler ve yer bulamadılar. Şimdi bizi götürecek Sivas yoluna atacaklar. Biz orada mağdur oluruz. Nasıl gideceğiz oraya? Orada işimiz olmaz. Yani tamamını kaldırılsa yine neyse. Şuradaki sanayiyi kaldırmıyor. Mesela bildiğim kadarıyla marangozcular kaldırmıyor. Bir kısmı kalacakmış buralarda. O zaman da biz mağdur oluruz. Perişan oluruz. Tamamını kaldırsa gene neyse. Tamamını kaldırmıyor ki.”