Malatya SYDV işçi alacak

Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Ulusal hane ziyareti kapsamında personel alınacak.
Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicil kaydı olmamak,
18- 35 yaş arasında olmak.
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