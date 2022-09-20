﻿Malatya Yeşilyurt SYDV personel alacak

Malatya Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerliğe bitirmiş olmak.
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