Orduzu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Mini şiir dinletisinin ardından konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, fuarın hayırlar getirmesini diledi.

Vali Yavuz, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya’yı sarsmasına rağmen dayanışma ile bugünlere gelindiğini belirterek, sadece binaların değil hayatın da normalleştirilmesi gerektiğini vurguladı ve fuarın “Bir kitap bir umut” temasını önemsedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise deprem sonrası şehri ayağa kaldırdıklarını, her yerin şantiyeye döndüğünü ifade etti.

Başkan Er, "Şehir yalnızca binalarıyla değil kültürüyle de yeniden kurulur, bu yüzden biz imarın yanında ihyayı da unutmadık. Kültürü, fiziksel kalkınmanın yanında fikri kalkınmayı da önemsiyoruz. Çünkü şehri inşa etmek aynı zamanda bir nesli inşa etmektir. Fuarımızda bu yılki temamız 'Bir kitap bir umut.' Bugün Malatya hem fiziken hem de ruhen yeniden doğuyor. Bu fuar da o dirilişin en anlamlı sembollerinden biridir. 320 yayınevi, 340 yazar, 75 söyleşi ve 120 okul buluşmasıyla Malatya bir kez daha kültürün ve umudun merkezi haline geliyor. Fuar merkezimizdeki konferans salonlarında üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, kent konseyimizin ve okullarımızın katkılarıyla 10 gün boyunca zengin bir fikir ve kültür ortamı oluşturacağız. Malatyalı çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin bu ortama dahil olmalarını ve bu kültürel havayı teneffüs etmelerini arzu ediyoruz." dedi.

Er, Filistin’deki zulme dikkat çekmek için fuar girişinde Gazze yararına sergi ve satış alanı oluşturduklarını belirtti.

Konuşmalar sonrası protokol kurdele kesti, 9 Kasım’a kadar açık kalacak fuarı gezdi.

Açılışa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, CHP İl Başkanı Barış Yıldız, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve diğer ilgililer katıldı.