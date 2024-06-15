Malatya'da 13 torbacı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya'da 13 torbacı tutuklandı

Malatya’da polis ekiplerinin 'torbacı' olarak adlandırdığı uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu satıcılarına yönelik inceleme başlattı. Ekiplerin 3 ay süren fiziki ve teknik takip çalışmasından sonra belirlenen 21 şüpheli kişinin adreslerine baskın düzenlendi.

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Gözaltına alınan 21 şüpheli kişinin adreslerinde gerçekleştirilen aramada 1033 uyuşturucu hap, 102 gram kannabinoid, 17 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 140 fişek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli kişilerden 13'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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