Malatya'da 14 saatte 89 orman yangını çıktı

Kaynak: İHA
Malatya'da 14 saatte 89 orman yangını çıktı

Malatya'da meydana gelen yangınlar, son 14 saatte itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Sıcak hava dalgasının etkisiyle artan anız ve orman yangınları, itfaiye ekipleri tarafından mücadele edilerek söndürüldü. Malatya İtfaiye Daire Başkanlığı, sabah saat 9'dan gece yarısına kadar toplam 89 yangın ihbarı aldı.

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Yangınların büyük bir kısmı, şehirdeki kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan arazi ve orman yangınları olarak kaydedildi. Malatya'nın çeşitli ilçelerinde vatandaşların da traktörlerle destek verdiği yangınlar, geniş arazilerdeki ekili ürünlere zarar verdi.

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Pütürge ilçesinde üç ayrı noktada devam eden orman yangınlarına, itfaiye ekipleri dokuz araç ve yirmi yedi personelle müdahale etmeye devam ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşlardan yangın konusunda artan duyarlılık göstermelerini ve önlem almalarını talep etti.

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