Malatya'da 2 bin 313 konutun kurası çekildi

Kaynak: İHA
Malatya'da 2 bin 313 konutun kurası çekildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremler sonrasında Malatya'da yapımı tamamlanan 2 bin 313 kalıcı konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Konut teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, 1.159'u Yeşilyurt, 553'ü Hekimhan, 298'i Pütürge, 239'u Doğanşehir, 39'u Akçadağ ve 25'i Kale ilçelerindeki konutlar için hak sahipleri belirlendi. Toplamda 2 bin 313 konutun daha sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte, Malatya'da şu ana kadar 19 bin 751 konutun hak sahiplerine teslim edilmiş oldu.

Yeni evlerine kavuşan depremzedeler, konutlarını çok beğendiklerini ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirterek, dua ettiklerini ifade ettiler.

Malatya'da depremzedelere yönelik konut teslimatı süreci devam ederken, bölgede yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Son Haberler
Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı
Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı
Zabıtadan at yakalama operasyonu
Zabıtadan at yakalama operasyonu
Sahte dolar krizinde büyük oyun ortaya çıktı! Savcılık harekete geçti
Sahte dolar krizinde büyük oyun ortaya çıktı! Savcılık harekete geçti
CHP'li belediyelerden 5 maddelik ortak bildiri
CHP'li belediyelerden 5 maddelik ortak bildiri
Sophie Rain'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı
Sophie Rain'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı