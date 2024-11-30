Malatya'da 2 bin 313 konutun kurası çekildi

Konut teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, 1.159'u Yeşilyurt, 553'ü Hekimhan, 298'i Pütürge, 239'u Doğanşehir, 39'u Akçadağ ve 25'i Kale ilçelerindeki konutlar için hak sahipleri belirlendi. Toplamda 2 bin 313 konutun daha sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte, Malatya'da şu ana kadar 19 bin 751 konutun hak sahiplerine teslim edilmiş oldu.

Yeni evlerine kavuşan depremzedeler, konutlarını çok beğendiklerini ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirterek, dua ettiklerini ifade ettiler.

Malatya'da depremzedelere yönelik konut teslimatı süreci devam ederken, bölgede yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.