Malatya’da 20 milyonluk öyle bir vurgun yaptı ki!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da 20 milyonluk öyle bir vurgun yaptı ki!

Malatya'nın Darende ilçesinde bir şahıs, çok sayıda kayısı üreticisini yaklaşık 20 milyon TL dolandırarak kayıplara karıştı.

Malatya'nın Darende ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre, kuru kayısı ticareti yapan T.K. çok sayıda üreticiden yaklaşık 20 milyon TL tutarında kuru kayısı alımı yaptı. Üreticilere bir süre sonra ödeme yapacağını belirten T.K. daha sonra ise kayıplara karıştı. Bazı üreticiler Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek T.K. hakkında suç duyurusunda bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

T.K. tarafından mağdur edildiklerini kaydeden kayısı üreticisi Hasan Sağlam "Bin bir emekle ürettiğimiz kayısımızın karşılığını almak için beklerken böyle bir durumla karşılaştık. Bir yıllık emeğimizi çaldılar. Yaklaşık 20'yi aşkın aile bu durumdan mağdur oldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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Bir başka kayısı üreticisi Yakup Parlak ise çok sayıda ailenin mağdur olduğunu ve T.K.'ya hiçbir şekilde ulaşamadıklarını ifade ederek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Malatya’da 20 milyonluk öyle bir vurgun yaptı ki!

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