Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.42'de meydana gelen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.42'de meydana gelen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.
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