Malatya'da 320 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: DHA
Malatya'da 320 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Malatya'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından 320 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Malatya'da etkili olan kar yağışı ile kent genelindeki 320 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Olası buzlanma nedeni ile ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için dün gece saatlerinde Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yolları ağır vasıta ve yolcu otobüsü geçişlerine kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde bu araçların geçişine izin verildi.

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Kırsalda kapanan 320 mahalle yolunun ulaşıma açılması için 269 araç ve 1006 belediye personeli ile kar küreme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Malatya'da 320 mahalle yolu ulaşıma kapandı

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