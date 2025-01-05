Malatya'da 63 yaşındaki şahıs aracında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'da 63 yaşındaki şahıs aracında ölü bulundu

Malatya'da 63 yaşındaki şahıs, park halindeki aracında ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Atilla U.'ya (63 ulaşamayan yakınları, kayıp başvurunda bulunmak üzere polis merkezine giderken şahsın aracının İsmet Paşa Caddesi girişinde park halinde olduğunu fark etti.

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Atilla U.'nun sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde oturduğunu gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Atilla U.'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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