Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Düzenleme: Kaynak: AA
Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, ağaç kovuğuna sıkışan bir köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay, Kadı İbrahim Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahalledeki bir ağacın kovuğundan gelen köpek sesi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen itfaiyeden yardım talep etti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek ağaç gövdesinin bir kısmını keserek kovuğu genişletti. Bu sayede köpek yavrusunun kurtarılması için gerekli alan sağlandı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda köpek yavrusunu ağaç kovuğundan çıkarmayı başardı.

Kurtarılan köpek yavrusu, başarılı bir operasyonun ardından alandan uzaklaştı.

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