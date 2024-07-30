Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3'ü ağır 5 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde akrabalar arasında kavga çıktı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda 3'ü ağır 5 kişi tabancayla yaralandı. İhbar sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Polis memuru olduğu ifade edilen şüphelinin olay yeri yakınlarında polise teslim olduğu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın da olay yerinde incelemede bulunduğu öğrenildi.