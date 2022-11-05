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Malatya’da alt geçitte kaza: 5 yaralı

Malatya’da alt geçitte iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 21:29
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Malatya’da alt geçitte kaza: 5 yaralı

Malatya’da alt geçitte kaza: 5 yaralı
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Kaza, 19.10 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Adliye kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 34 SV 7053 plakalı Mercedes marka araç ile aynı yönde ilerleyen M.S.B. yönetimindeki 34 JV 6017 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte M.O., H.D., A.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gündüz saatlerinde sanayi kavşağı alt geçidinde Elazığ istikametinde meydana gelen ikinci bir kazada ise M.Ö. idaresindeki 44 FB 517 plakalı Tofaş marka otomobil önünde seyreden N.B. yönetimindeki 44 FT 913 plakalı traktöre çarptı. Kazada B.C. (22) yaralandı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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