Malatya'da araç kurşunlayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Malatya'da araç kurşunlayan şüpheli tutuklandı

Malatya'da park halindeki bir aracı kurşunlayan ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, Battalgazi İlçesi Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gün akşam saatlerinde bir aracın kurşunlandığı ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye intikal etti. Olay yeri incelemesinin ardından güvenlik kameralarını mercek altına alan İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kurşunlama olayını gerçekleştiren şüpheliyi kısa sürede tespit etti.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen polis, A.Ş. adlı şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda, A.Ş.'nin daha önce 'Silahlı Yağma ve Basit Yaralama' suçlarından 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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