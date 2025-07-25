Malatya’da 'araç parkı' tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde araç parkı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Elvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araç parkı meselesi yüzünden O.C., N.C. ve T.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, T.D. tarafından silahla açılan ateş sonucu O.C. ile N.C., ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisinin, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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