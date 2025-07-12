Malatya’da asker konvoyu ortalığı karıştırdı

Kaynak: İHA
Malatya’da asker konvoyu ortalığı karıştırdı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde asker uğurlaması sırasında düzenlenen konvoyda polis ekipleriyle yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Polise mukavemet olayının ardından bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.


Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yüzakı Bulvarı üzerinde bulunan Yüzüncü Yıl Kent Parkı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlaması için konvoy oluşturan bir grup ile trafik polisleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.


Trafiğin kilitlendiği bölgede yoğunluk yaşanırken, yaşanan gerginlik sırasında fenalaşan iki kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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