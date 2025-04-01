Malatya'da bayramlaşma töreni

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'da bayramlaşma töreni

Malatya Darende ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Protokol ve ilçe halkı bayramlaştı.

Darende'de Köprü Gözü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen resmi bayramlaşma töreni, yoğun katılım ile gerçekleşti. Darende Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin birlik ve beraberliğini vurguladı. Bozkurt, "Bugün burada güzel ilçemiz Darende'nin ve Darendelilerin birlik beraberliğini bir kez daha görüyoruz," diyerek birlik vurgusu yaptı. "Rabbim bu birliğimizi bozmasın. Hep birlikte tüm sivil toplum örgütleri, siyasi partilerimiz, esnafımız ve vatandaşımız ile el ele vererek ilçemize hizmete devam etmeyi diliyoruz," ifadelerine yer veren Bozkurt, katılımcılara hitaben tüm vatandaşların bayramlarını tebrik etti ve bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Programda ilçede faaliyet gösteren siyasi parti temsilcileri de söz aldı ve katılımcıların bayramlarını kutladı.

Malatya'da bayramlaşma töreni

Malatya'da bayramlaşma töreni

Malatya'da bayramlaşma töreni

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