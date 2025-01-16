Malatya'da beton mikseri kadına çarptı

Kaynak: İHA
Malatya'da beton mikseri kadına çarptı

Malatya'da kadın yolun karşısına geçmek isterken beton mikseri çarptı.

Kaza, Malatya Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 44 AFJ 288 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan S.D.'ye çarptı.

Kazada yaya yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralı S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da beton mikseri kadına çarptı

Malatya'da beton mikseri kadına çarptı

Malatya'da beton mikseri kadına çarptı

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