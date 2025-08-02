Malatya’da beton santrali tepkisi

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde kurulan beton santrali, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Yerleşim alanı içerisinde faaliyet gösteren santralin halk sağlığını tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, yetkililere seslenerek tesisin kapatılmasını istedi.

Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde kurulan beton santraline mahalle sakinlerinin tepkisi sürüyor. Bölgede bir araya gelerek açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri santralin yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu, ilk etapta mahalledeki rezerv konut çalışmaları için geçici olarak düşünüldüğünü ancak sonrasında durumun tamamen değiştiğini belirtti.

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, santralin bölge ile ilgisi olmayan alanlar için üretim yaptığını kaydederek, "Mahallemiz ciddi şekilde toz, duman ve gürültüye maruz kalıyor. İnsanlar camlarını açamıyor, dışarı çıkamıyor. Çocuklar, yaşlılar, hastalar büyük mağduriyet yaşıyor." dedi

Şikayetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığını ve tesisin yerleşim alanı içinde bulunduğu gerekçesiyle 668 bin TL ceza kesildiğini ifade eden Muhtar Alışık, tesisin mühürlendiğini ancak kısa süre sonra faaliyetlerine yeniden başladığını ileri sürerek, "Yetkililer geldi, mühürledi. Biz de mahalle olarak Sayın Valimize, Çevre İl Müdürümüze ve belediyemize teşekkür ettik. Ama santral sahipleri mühürleme anında "Bir saat sonra yeniden açarız" dediler. Bir hafta sonra da aynen öyle oldu, hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar faaliyete geçtiler." İfadelerini kullandı

Sorunun sadece çevre kirliliğiyle sınırlı kalmadığını, ağır tonajlı araçların mahallede yolları bozduğunu ve trafiği tehlikeye attığını belirten Muhtar Alışık, "Mahalleli artık isyan noktasında. İnsanlar "Bizi burada yavaş yavaş öldürüyorlar" diyor. Biz devletimizin kurumlarına, milletvekillerimize sesleniyoruz. Bu tesisin burada çalışmasının hiçbir hukuki ve insani dayanağı yok. Bu santral ne mevzuata ne de vicdana sığıyor. Eğer çözüm üretilmezse ikinci toplanmada vatandaşları durduramam. Bunun sorumlusu biz değil" diye konuştu.