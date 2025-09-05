Malatya'da bıçaklı kavga kanlı bitti! Arkadaşını öldürdü

Kaynak: DHA
Malatya’nın Pütürge ilçesinde, aralarında anlaşmazlık bulunan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti. M.E, arkadaşı Murat Mengitemur’u bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile hastaneye kaldırılan Mengitemur, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Taşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunan Murat Mengitemur ile Mehmet Ece tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Ece, Murat Mengitemur'u bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mengitemur, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat Mengitemur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mengitemur'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mehmet Ece, polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.

