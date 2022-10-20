Malatya'da bir otomobil viyadükten uçtu

Kaza, 10.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi.

Beydağı Sokak mevkiinde bulunan viyadük üzerinde seyir halinde olan Ş.I. (60)'nın kullanmakta olduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsünün ağır yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

(Kaynak: İHA)