Malatya'da caddede iki grup arasında silahlı çatışma

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya'da caddede iki grup arasında silahlı çatışma

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sırasında, bir mağaza çalışanı ve alışveriş yapan bir müşteri yaralandı.

Olay, saat 14.30 civarında Şıkşık Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar yanlarında getirdikleri silahlarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışma sırasında, kurşunlar mağaza çalışanı Mahmut Güler ve müşteri Meryem Güneş'in ayaklarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelilerden birini yakalarken, diğer şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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