Malatya'da çarşı inşaatında göçük altında kalan işçi kurtarılamadı



Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde yapımı süren çarşı inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda Süleyman Karataş (43) göçük altında kalırken, bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altındaki işçi ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.