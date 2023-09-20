Malatya’da Dağlık Alanda Yangın

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

KAYNAK: İHA
Malatya’da Dağlık Alanda Yangın

Yangın, kırsal Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaşam alanlarını tehdit ediyor.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Sevk Edildi

Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Farklı noktalardan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yaşam alanı yakınında bulunan ekipler de olası riske karşı önlem aldı.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının ne kadar sürede söndürülebileceği ise belirsizliğini koruyor.

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