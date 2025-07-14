Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!

Malatya'da cezaevinden yeni tahliye olan şahıs tartıştığı eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaraladı. 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan Ö.Y. ile eşi Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada Ö.Y., 2 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu. Bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!

Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!

Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!

Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!

Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!

Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!

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