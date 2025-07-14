Malatya'da dehşet! Cezaevinden çıktı, eşini katletti...

Kaynak: İHA
Malatya'da dehşet! Cezaevinden çıktı, eşini katletti...

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Bir kadın daha cani kocası tarafından katledildi. Bu vahşetin adresi ise Malatya oldu.

Türkiye'de kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Her yıl onlarca kadın, çoğunlukla tanıdıkları erkekler tarafından öldürülüyor. Dehşetin bu seferki adresi Malatya oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Konteyner Kent'te akşam saatlerinde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya, eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

mmalatya.jpg

20'DEN FAZLA BIÇAK DARBESİ

Saat 19.30 sıralarında meydana gelen dehşette, Ö.Y. ile eşi Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Ö.Y., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 20'den fazla defa bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

malatyaaa.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eylem Yeşilkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayette kullanıldığı düşünülen bir bıçak ele geçirdi. Katil zanlısı Ö.Y.'nin kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Malatya'da dehşet! Cezaevinden çıktı, eşini katletti...
Malatya'da dehşet! Cezaevinden çıktı, eşini katletti...
Cumhurbaşkanı kararıyla 'Emine Erdoğan Enstitüsü' kuruldu
Cumhurbaşkanı kararıyla 'Emine Erdoğan Enstitüsü' kuruldu
Osimhen'in memleketinde kriz: 161 milyon insan tehlike altında
Osimhen'in memleketinde kriz: 161 milyon insan tehlike altında
Ciğerlerimiz yanıyor! Bir orman daha alevlere teslim oldu, duman gökyüzüne ulaştı
Ciğerlerimiz yanıyor! Bir orman daha alevlere teslim oldu, duman gökyüzüne ulaştı
Polis "dur" dedikçe onlar kaçtı: Alkollü sürücü patlak lastikle yakayı ele verdi
Polis "dur" dedikçe onlar kaçtı: Alkollü sürücü patlak lastikle yakayı ele verdi