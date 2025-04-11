Malatya’da dehşet gecesi: Hamile eşini başından vurarak öldürdü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da dehşet gecesi: Hamile eşini başından vurarak öldürdü!

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, 22 yaşındaki 8 aylık hamile Beste Kızılay, eşi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 25 yaşındaki A.K., eşi Beste Kızılay ile tartıştıktan sonra tabancayla ateş etti.

Kafasından vurulan genç kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı A.K. gözaltına alınırken, talihsiz kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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