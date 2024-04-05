Malatya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde saat 20.40 sıralarında meydana geldi. Tahran Sokak'ta bulunan bir apartmanda babası Mahmut Nedim M. (55) ile birlikte yaşayan M.M. (21), ailevi bir konudan dolayı babasıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M., evdeki eşyaları balkondan aşağı atmaya başladı. Daha sonra da öfkesine yenik düşen M.M., babasını karın bölgesinden defalarca bıçakladı.

Aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Mahmut Nedim M. hayatını kaybetti. Kendisi de sağ elinden yaralanan M.M. ise ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede Mahmut Nedim M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Suç aleti bıçak da maktulün karın bölgesine saplı halde bulundu.

Olayda hayatını kaybeden baba Mahmut Nedim M.'nin cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna, yaralı M.M. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.