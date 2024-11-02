AFAD duyurdu: Malatya'da deprem ( 2 Kasım 2024)

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre , Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre deprem yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti.

MALATYA YEŞİLYURT'TA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da meydana gelen depremin detaylarını paylaştı:

AFAD ise Malatya Yeşilyurt'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, depremin derinliğini ise 15 km olarak belirledi.