AFAD duyurdu: Malatya'da deprem ( 2 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem ( 2 Kasım 2024)

Malatya Yeşilyurt'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.0 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre , Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre deprem yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti.

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MALATYA YEŞİLYURT'TA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da meydana gelen depremin detaylarını paylaştı:

AFAD ise Malatya Yeşilyurt'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, depremin derinliğini ise 15 km olarak belirledi.

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