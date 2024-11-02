AFAD duyurdu: Malatya'da deprem ( 2 Kasım 2024)

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre , Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre deprem yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti.
MALATYA YEŞİLYURT'TA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da meydana gelen depremin detaylarını paylaştı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 2, 2024
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/TQQdQZZGSY
02.11.2024, 13:21:37 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD ise Malatya Yeşilyurt'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, depremin derinliğini ise 15 km olarak belirledi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-11-02
Saat:13:21:38 TSİ
Enlem:38.18028 N
Boylam:38.17472 E
Derinlik:15.03 km
Detay:https://t.co/LT8CUkyzNr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi