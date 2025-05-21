Malatya'da deprem! (21 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da deprem! (21 Mayıs 2025)

Malatya Akcadağ’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre; Malatya Akcadağ’da saat 08.03’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü. Depremin hafif olması olumsuz bir durumun yaşanmasına neden olmadı.

AFAD tarafından açıklanan verilerde ise depremin büyüklüğü 3.3 olarak kayıtlar geçti. Depremin derinliği 9 km olarak belirlendi. Malatya Akcadağ’da saat 08.03’de gerçekleşti.

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