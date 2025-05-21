Malatya'da deprem! (21 Mayıs 2025)

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre; Malatya Akcadağ’da saat 08.03’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü. Depremin hafif olması olumsuz bir durumun yaşanmasına neden olmadı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 21, 2025
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) https://t.co/4MNCi9jTmD
21.05.2025, 08:03:16 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD tarafından açıklanan verilerde ise depremin büyüklüğü 3.3 olarak kayıtlar geçti. Depremin derinliği 9 km olarak belirlendi. Malatya Akcadağ’da saat 08.03’de gerçekleşti.