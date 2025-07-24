Malatya'da deprem! (24 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da deprem! (24 Temmuz 2025)

Malatya'da saat 06.40'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Malatya'da saat 06.40'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.7 km altında gerçekleşti. Deprem çevre illerden hissedilirken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

AFAD ise Malatya Yeşilyurt, saat 06.40'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu belirtti. Deprem yerin 10.19 km altında gerçekleşti.

Son Haberler
Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti
Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti
Plajda kaçış planı çöktü! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Plajda kaçış planı çöktü! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Adana’da silahlı kovalama!
Adana’da silahlı kovalama!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! (24 Temmuz 2025)
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! (24 Temmuz 2025)
Erdoğan hiç beklemediği yerden vuruldu! Cumhur İttifakı'nda çatlak büyüyor...
Erdoğan hiç beklemediği yerden vuruldu! Cumhur İttifakı'nda çatlak büyüyor...