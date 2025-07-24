Malatya'da deprem! (24 Temmuz 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Malatya'da saat 06.40'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.7 km altında gerçekleşti. Deprem çevre illerden hissedilirken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 24, 2025
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/bp3qztEdj0
24.07.2025, 06:40:05 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD ise Malatya Yeşilyurt, saat 06.40'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu belirtti. Deprem yerin 10.19 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2025-07-24
Saat:06:40:06 TSİ
Enlem:38.30833 N
Boylam:38.22833 E
Derinlik:10.19 km
Detay:https://t.co/0xKywu58UP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi