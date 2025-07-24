Malatya'da deprem! (24 Temmuz 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Malatya'da saat 06.40'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.7 km altında gerçekleşti. Deprem çevre illerden hissedilirken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

AFAD ise Malatya Yeşilyurt, saat 06.40'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu belirtti. Deprem yerin 10.19 km altında gerçekleşti.