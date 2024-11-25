Malatya'da deprem (25 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da deprem (25 Kasım 2024)

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Yerin yaklaşık 9,75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve çevre illerden de hissedildi.

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