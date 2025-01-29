Malatya'da deprem (29 Ocak 2025)

AFAD verilerine göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 4.44'te meydana gelen depremin merkezi Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 15 kilometre olarak ölçüldü.

Gece saatlerinde Muğla'nın Datça açıklarında da 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.