Malatya’da deprem (3 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya’da deprem (3 Kasım 2024)

Malatya’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.


AFAD’ın verdiği bilgilere göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 01.58’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak ölçüldü.

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