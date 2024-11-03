Malatya’da deprem (3 Kasım 2024)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.



AFAD’ın verdiği bilgilere göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 01.58’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak ölçüldü.