Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

Kimi de duvak bıraktı mezarına...Fotoğraflar Malatya Şehir Mezarlığından
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Yakınlarını kaybedenler, son giydiği çamura batmış ayakkabılarını mezarın üstüne bıraktı.
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor.
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Depremin ağır hasar verdiği illerden Malatya’da, Şehir Mezarlığında kepçeler tarafından kazılarak numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılırken, mezar taşına asılanlar ise yürekleri dağlıyor.
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki depremde 10 gün geride kalırken, Malatya’da bin 384 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi yaralandı
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Kent merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesikoordinasyonunda Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Şehir Mezarlığı’nda defin işlemleri devam ediyor.