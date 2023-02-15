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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

Kimi son giydiği montu astı kimi de son giydiği ayakkabıyı mezarın üzerine bıraktı. Duvaklar konuldu. Malatya'da depremde ölenlerin gömüldüğü mezarlıktan yürekleri dağlayan kareler...

Galeri Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:45
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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

Kimi evladının son giydiği montu mezara astı.

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

Kimi de duvak bıraktı mezarına...Fotoğraflar Malatya Şehir Mezarlığından

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

Yakınlarını kaybedenler, son giydiği çamura batmış ayakkabılarını mezarın üstüne bıraktı.

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor.

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

Depremin ağır hasar verdiği illerden Malatya’da, Şehir Mezarlığında kepçeler tarafından kazılarak numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılırken, mezar taşına asılanlar ise yürekleri dağlıyor.

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki depremde 10 gün geride kalırken, Malatya’da bin 384 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi yaralandı

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

Kent merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesikoordinasyonunda Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Şehir Mezarlığı’nda defin işlemleri devam ediyor.

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

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Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan fotoğraflar.

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