Malatya'da Deprem Paneli

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), 6 Şubat 2023 depremi sonrası Malatya'nın demografik ve psikososyal yapısını ele almak amacıyla bir panel düzenledi. Panel, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde büyük ilgiyle karşılandı. Etkinliğe, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Kara, Malatya İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Aydemir, Prof. Dr. Ramazan Sever, Prof. Dr. Mustafa Talas, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Ticaret Borsa Başkanı Ramazan Özcan ve çok sayıda sivil toplum temsilcisi katıldı.

Programda konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, MAGİNDER'in 6 Şubat depreminden sadece 10 gün önce kurulduğunu belirterek, Malatya'nın her sektör ve görüşten insanının bir araya geldiği bir platform oluşturduklarını vurguladı. Karademir, deprem sonrası şehrin toparlanması ve yaralarının sarılması için bir arada çalışmanın önemine dikkat çekti.

Karademir, "Malatya'mızın deprem sonrası demografik yapısının değişmesi ve psikolojik etkileri hakkında bu paneli düzenlemek istedik. Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için hep birlikte çalışacağız," dedi. MAGİNDER'in "Malatya'mız Malatyalılar güzel" anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizdi.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Sever, depremin dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye için de kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirterek, Malatya'nın deprem riski konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sever, Malatya'nın geçmişteki büyük depremlerine atıfta bulunarak, özellikle Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarıyla birlikte Malatya-Ovacık fay hattının da şehri tehdit ettiğini söyledi. Sever, "Malatya, deprem riski yüksek bir bölgede yer alıyor. Bu nedenle, depreme karşı hazırlıklı olmak çok önemli" dedi.

Prof. Dr. Bülent Kaya ve Prof. Dr. Mustafa Talas'ın Katkıları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Kaya, Malatya'nın değerine vurgu yaparak, "Malatya, biz biz yapan şehirdir" diye konuştu.